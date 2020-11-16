اكتشاف بؤرة تفشى جديدة لـ كورونا فى أستراليا

وقالت ولاية أستراليا الجنوبية - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" - إنه تم اكتشاف أربع حالات فى مدينة أديلايد وإن عدد الحالات ارتفع إلى 17 حالة إثر تفشى الفيروس. جدير بالذكر أن هذا أكبر تفش للفيروس فى مدينة "أديلايد" الأسترالية منذ شهر أبريل الماضي.

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