وتم تحديد مركز الزلزال، الذى وقع على عمق 50 كم، مبدئيا عند ملتقى دائرة عرض 8.73 درجة شمالا، وخط طول 126.28 درجة شرقا.
ولم ترد تقارير عن خسائر مادية أو بشرية، كما لم يتم الإعلان عن موجات تسونامى لاحقة.
يشار إلى أن الفلبين تقع فى منطقة تعرف باسم "حلقة النار" فى المحيط الهادى حيث يحدث نحو 90% من الزلازل فى العالم.
وكان آخر زلزال كبير ضرب البلاد قد بلغت قوته 7.1 درجات على مقياس ريختر، ولقى خلاله أكثر من 220 شخصا حتفهم فى وسط الفلبين فى أكتوبر2013.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب الفلبين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.