زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب الفلبين

وتم تحديد مركز الزلزال، الذى وقع على عمق 50 كم، مبدئيا عند ملتقى دائرة عرض 8.73 درجة شمالا، وخط طول 126.28 درجة شرقا.

ولم ترد تقارير عن خسائر مادية أو بشرية، كما لم يتم الإعلان عن موجات تسونامى لاحقة.

يشار إلى أن الفلبين تقع فى منطقة تعرف باسم "حلقة النار" فى المحيط الهادى حيث يحدث نحو 90% من الزلازل فى العالم.

وكان آخر زلزال كبير ضرب البلاد قد بلغت قوته 7.1 درجات على مقياس ريختر، ولقى خلاله أكثر من 220 شخصا حتفهم فى وسط الفلبين فى أكتوبر2013.