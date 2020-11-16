باكستان: 2128 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة

سجلت باكستان 2128 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و19 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وذكر المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس (كورونا) بوزارة الصحة الباكستانية -في بيان نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم /الإثنين/- أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 359 ألفا و32 حالة منذ بداية الجائحة، بينما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًا 28 ألفًا و48 حالة.

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