نجاح انطلاق أول رحلة مأهولة لشركة "سبيس إكس" الأمريكية إلى الفضاء

أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية المملوكة لرائد التكنولوجيا إيلون ماسك نجاح انطلاق مركبة "كرو دراجون"، أول رحلة مأهولة للشركة، إلى محطة الفضاء الدولية.

وذكرت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الاثنين أن المركبة تحمل على متنها 4 رواد فضاء من وكالة ناسا، مضيفة أن المهمة تأتي بعد إعلان ناسا استئناف الرحلات المأهولة بعد تسع سنوات من الانقطاع.

وأشارت القناة الإخبارية إلى أن كبسولة الفضاء "كرو دراجون" انطلقت من مركز كنيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا الأمريك