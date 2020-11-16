سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 133 ألفا و45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و616 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وفقا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية. وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الاثنين أن إجمالي حصيلة الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الآن بلغ 11 مليونا و36 ألفا و935 إصابة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 246 ألفا و214 شخصا جراء الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة؛ بحسب الجامع

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جونز هوبكنز: تسجيل أكثر من 133 ألف إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.