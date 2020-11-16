اكتشاف بؤرة تفشى جديدة لكورونا في مدينة أديلايد جنوبي أستراليا

اعلنت السلطات المحلية في أستراليا اكتشاف بؤرة تفشى جديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مدينة "أديلايد" الأستراليّة التي لم تشهد بؤرا كبيرة للفيروس منذ سبعة أشهر.
وقالت ولاية أستراليا الجنوبية - حسبما ذكر راديو (فرنسا الدولي) اليوم الإثنين - إنه تم اكتشاف أربع حالات في مدينة أديلايد وإن عدد الحالات ارتفع إلى 17 حالة إثر تفشي الفيروس.
يذكر أن هذا أكبر تفشى للفيروس في مدينة "أديلايد" الأسترالية منذ شهر أبريل الماضي.
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