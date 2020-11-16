ألمانيا تسجل 10 آلاف و824 إصابة و62 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الإثنين، تسجيل 10 آلاف و824 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 801 ألف و327 حالة.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد أن ألمانيا سجلت 62 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة 12 ألفا و547 حالة.

وأفادت البيانات بأن حوالي 504 آلاف و418 حالة تماثلت للشفاء من المرض بينما هناك 273 ألفا و600 حالة نشطة في البلا