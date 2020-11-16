جماعة ضالة.. فتوى من السعودية تقصف جبهة الإخوان المسلمين

نشرت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فتوى الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء بشأن جماعة الإخوان، وغيرها من الجماعات الإرهابية.

وقال آل شيخ ردًا على سؤال حول من يدعو شباب المملكة إلى الانخراط في صفوف جماعة الإخوان وجبهة النصرة وتنظيم القاعدة وغيرها إن جماعة الإخوان؛ لا تمت للإسلام بصلة وضالة، استباحوا الدماء، وانتهكوا الأعراض، ونهبوا الأموال، وأفسدوا في الأرض.

وكانت هيئة كبار العلماء أكدت في وقت سابق، أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب.