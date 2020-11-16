أصبح غير مفيد.. ماكرون يوجه انتقادا لاذعا لمجلس الأمن

وجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، انتقادا لاذعا لمجلس الأمن الدولي، نظرًا لعدم عمله على إيجاد حلول مفيدة وعدم تشكيل أوروبا قوية سياسيًا.

وقال ماكرون في مقابلة مع مجلة "جراند كونتينت" الفرنسية: "يجب أن يكون هناك حوار بين مختلف القوى، إذا أردنا إقامة تعاون، وهو أمر ضروري لإيجاد الحلول المشتركة".

وأضاف: "ومن هنا يجب التصريح بأن إطار التعاون المتعدد الأطراف قد أصبح أضعف اليوم.. وعلي أن أعترف أن مجلس الأمن اليوم لا يقدم حلولا مفيدة".

وأشار ماكرون إلى ضرورة إعادة التفكير في أشكال التعاون وتحديث هياكل المجلس، داعيا الدول الأوروبية إلى إظهار قدر أكبر من الاستقلال.

وذكر ماكرون أن القارة الأوروبية بحاجة إلى أن تصبح أكثر استقلالية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة لن تقبل الأوروبيين كحلفاء.