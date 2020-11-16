نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض طويل الأجل بفترة ميسرة 10سنوات بدون كفيل لدى مصرف الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض طويل الأجل بدون كفيل ذلك القرض الشخصي مقدم من مصرف الراجحي الذي يعتبر من المصارف الإسلامية العريقة في العديد من الدول العربية ويمتاز المصرف بتقديم خدمات تخدم المواطن والمقيم لتسهيل لهم العمليات المصرفية والتمويلية في أسرع وقت وبدون مجهود لذلك سوف نوضح لكم التمويل الشخصي طويل الأجل الذي يمتاز بفترة سداد ميسرة تصل إلى 10 سنوات بدون الحاجة إلى كفيل للحصول على القرض الشخصي من المصرف ويصل التمويل إلى ثلاثون ضعف الراتب الشهري بعد توافق الشروط الواجبة للموافقة عليه وأتاح المصرف التقديم إلكتروني بدون الذهاب للفرع المختص عن طريق رابط الحصول على قرض الراجحي ولكن لن يتم الموافقة على طلب التمويل الإ بعد توفير المستندات والأوراق اللازمة لقبول طلب الاقتراض بالمصرف مزايا قرض طويل الأجل بدون كفيل من مصرف الراجحي التمويل الشخصي لا يحتاج لكفيل للموافقة عليه

قرض شخصي إسلامي مطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية

يصل قرض مصرف الراجحي إلى خمسون ألف دينار

تمويل القطاع العام يصل إلى ثلاثون ضعف الراتب الشهري

أمتاز القرض بالمصرف بتوحيد جميع الإلتزمات في قسط واحد لا غير

تمويل القطاع الخاص يصل إلى خمسة وعشرون ضعف الراتب الشهري

يمنح التمويل الشخصي بالمصرف تأمين تكافلي على الحياة

تمويل شخصي طويل الأجل بأقساط مرنة تصل إلى 96 شهراً للقطاع العام و84 شهراً للقطاع الخاص شروط منح قرض طويل الأجل بدون كفيل من مصرف الراجحي يحتاج من القطاع الخاص بأن لا يقل مدة خدمة العمل عن 6 شهور

القطاع العام يحتاج بأن لا يقل فترة العمل عن ثلاثة شهور

القطاع العسكري له مزايا وشروط مختلفة عن باقي القطاعات العامة والخاصة

صافي دخل العميل للموافقة على طلب التمويل يبدأ من 300 دينار للقطاع العام و400 دينار للقطاع الخاص داخل المملكة الهاشمية الأردنية المستندات المطلوبة للموافقة على طلب التمويل الشخصي من مصرف الراجحي القرض يحتاج توفير قسائم لأخر 6 شهور

توفير كافة المستندات والضمانات المطلوبة بشرط عدم وجود قروض أخرى مستحقة

تحويل الراتب الشهري وتعريف المرتب الشهري بالمصرف

أثبات هوية الأحوال المدنية مع إحضار كشف حساب بنكي لآخر 6 شهور طريقة الحصول على طلب التمويل الشخصي طويل الأجل من مصرف الراجحي يلزم كافة المتقدمين على طلب التمويل الشخصي طويل الأجل الدخول على الموقع الرسمي بمصرف الراجحي بالمملكة الهاشمية الأردنية

ضغط العميل المتقدم للتمويل على طلب التمويل الشخصي طويل الأجل لمدة عشر سنوات

توفير كافة المستندات وإرسالها إلى الموقع الرسمي بمصرف الراجحي وتعبئة جميع البيانات المطلوبة

بعد الانتظار على الرد لفترة قصيرة يتم الموافقة على طلب التمويل الشخصي بأقساط مرنة بعد تطبيق كافة الشروط الواجبة بالمصرف

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