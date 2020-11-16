عاجل.. إصابة وزير النقل الروسى بـ فيروس كورونا

وقال ممثل وزارة النقل الروسية، اليوم الإثنين، "إن اختبار فيروس كورونا الذى اجتازه وزير النقل فيتالى سافيليف، أظهر نتيجة إيجابية، وسيتعين عليه العزل الذاتى، وسيقوم بمهامه مؤقتا النائب الأول لوزير النقل رئيس وكالة النقل الجوى الفدرالية، ألكسندر نيرادكو".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.