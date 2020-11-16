ماكرون يواصل استفزازه عن الرسوم الكاريكاتيرية: لن نغير حقنا فى حرية التعبير

وأضاف ماكرون، وفقا لشبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، أن الكراهية مستبعدة من قيمنا الأوروبية، فيمكن أن نتخاصم لكن لن نصل إلى اشتباك.
وفيما يخص أزمة الرسوم الكاريكاتورية، قال ماكرون إن "فرنسا لن تغير حقها فى حرية التعبير فقط لأنه يثير أزمة في الخارج".
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