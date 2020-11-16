ماكرون يؤكد حاجة أوروبا لسيادتها الدفاعية حتى مع وجود حكومة أمريكية جديدة

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن أوروبا لا تزال بحاجة إلى استراتيجيتها الدفاعية المستقلة، حتى لو ستتعامل مع حكومة أمريكية جديدة، وهو ما قد يفضي إلى علاقات ودية بدرجة أكبر.
وفي مقابلة لماكرون مع صحيفة "روفي جرو كونتينو"، رفض ما ذكرته وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارينباور في صحيفة بوليتيكو في الثاني من نوفمبر، حين قالت إنه يتعين على أوروبا أن تظل معتمدة على الحماية العسكرية الأمريكية في المستقبل القريب.
وقال ماكرون "أختلف تماما مع مقال الرأي الذي نشرته وزيرة الدفاع الألمانية في بوليتيكو"، مضيفا أنه يعتقد أن "المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تؤيد موقفه حول هذه المسألة".
وأضاف: "لن تحترمنا الولايات المتحدة كحلفاء، إلا إذا كنا جادين في موقفنا وكانت (شؤوننا) الدفاعية ذات سيادة".
وتابع: "نحن بحاجة إلى مواصلة بناء استقلالنا الذاتي، تماما كما تفعل الولايات المتحدة لنفسها، وكما تفعل الصين لنفسها".
كان ماكرون قد تحدث إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في العاشر من نوفمبر وأخبره باستعداده للعمل معه في قضايا مثل المناخ والصحة ومكافحة الإرهاب.
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