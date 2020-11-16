دبلوماسية هادئة وسط ظروف قاسية.. معلومات عن معلم الخارجية السوري الراحل

أعلنت وسائل الإعلام السورية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، وفاة وزير الخارجية والمغتربين السوري، وليد المعلم، عن عمر 79 عامًا.

وقالت وكالة الأنباء السورية «سانا»، إن «وزارة الخارجية والمغتربين تنعى وفاة وزير الخارجية وليد المعلم».

وولد وليد المعلم عام 1941، التحق بجامعة القاهرة وتخرج عام 1963، حيث حصل على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية.

وللمعلم 4 مؤلفات هي "فلسطين والسلام المسلح 1970"، و"سوريا في مرحلة الانتداب من عام 1917 وحتى عام 1948"، بالإضافة إلى "سوريا من الاستقلال إلى الوحدة من عام 1948 وحتى عام 1958"، و"العالم والشرق الأوسط في المنظور الأميركي".

والتحق المعلم بوزارة الخارجية السورية في عام 1964، وعمل في عدة سفارات لبلاده في الخارج في مختلف القارات، مثل السعودية وتنزانيا وإسبانيا وانجلترا.

وفي عام 1975، عين المعلم سفيرا لسوريا لدى رومانيا حتى عام 1980.

وترأس المعلم بعثة بلاده الدبلوماسية في واشنطن بين عامي 1990 – 1999، وهي نفس الفترة التي شهدت مفاوضات السلام العربية السورية مع إسرائيل لكنها باءت بالفشل.

وفي يناير من عام 2005، تم تعيينه نائبا لوزير الخارجية، وتولى ملف العلاقات السورية اللبنانية، وفي عام 2006، تم تعيينه في منصب وزير الخارجية والمغتربين، ليقوم بأعمال عدة في هذا التوقيت.

وتسببت خبرات وزير الخارجية السوري الراحل الواسعة في العمل الدبلوماسي في جعل تصريحاته تتمتع بلغة دبلوماسية هادئة، على الرغم من الظروف القاسية التي تمر بها بلاده منذ عام 2011.

وكانت آخر تصريحات الدبلوماسي مهاجمة قانون قيصر، وهو أشد عقوبات أميركية على دمشق حتى اليوم، ودخل حيز التنفيذ في يونيو قائلا إنه يهدف لخنق السوريين، وتعهد المعلم بحصول بلاده على دعم من إيران وسوريا لتخفيف وطأة العقوبات.

ودأب المعلم على اتهام واشنطن والغرب بتأجيج الاضطرابات في بلاده ودعم "الإرهابيين"، واشعال صراع أودى بحياة مئات الآلاف ودفع ملايين السوريين إلى النزوح داخليا أو اللجوء إلى دول أخرى.

وظهر المعلم أخر مرة في افتتاح مؤتمر عودة اللاجئين الذي نظمته دمشق بدعم روسي يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وبدا مرهقا وفي حالة صحية سيئة استدعت مساعدته من شخصين على دخول قاعة الاجتماعات.

وتوفى المعلم، اليوم الإثنين الموافق 16 نوفمبر من العام 2020، عن عمر يناهز الـ 79 عاما، وفي بيان إعلان الوفاة، وصفت الحكومة السورية المعلم بأنه كان معروفا "بمواقفه الوطنية المشرفة".