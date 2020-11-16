ذكرت وزارة النقل الروسية، أن وزير النقل الروسي الجديد فيتالي سافيليف، أصيب بفيروس كورونا المستجد. وقال ممثل وزارة النقل الروسية للصحفيين، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الاثنين، "إن اختبار فيروس كورونا المستجد، الذي اجتازه وزير النقل فيتالي سافيليف، أظهر نتيجة إيجابية، وسيتعين عليه العزل الذاتي، وسيقوم بمهامه مؤقتا النائب الأول لوزير النقل رئيس وكالة النقل الجوي الفدرالية، ألكسندر نيرادكو".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة وزير النقل الروسي بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.