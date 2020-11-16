ارتفاع غير مسبوق.. روسيا تسجل 22778 إصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة

سجلت روسيا اليوم، الاثنين، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاثنين، تسجيل 22778 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وسجلت العاصمة موسكو وحدها، 6360 إصابة جديدة.
وبذلك وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس، التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية الجائحة، إلى 1,948,603.
وأوضحت السلطات الصحية الروسية أن إجمالي عدد حالات الوفاة المسجلة بالفيروس من تفشي الجائحة وصل إلى 33489 حالة وفاة، بعد تسجيل 303 حالة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
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