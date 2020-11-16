وبحسب الوزارة، فأن إجمالى عدد الإصابات فى البلاد بلغ 359 ألفا و32 حالة منذ بداية الجائحة، بينما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًا 28 ألفًا و48 حالة.
كما أشارت إلى أن إجمالى عدد المتعافين من الفيروس بلغ 323 ألفًا و225 حالة تعافي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابات كورونا فى باكستان تتخطى 359 ألفا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.