إصابات كورونا فى باكستان تتخطى 359 ألفا

وبحسب الوزارة، فأن إجمالى عدد الإصابات فى البلاد بلغ 359 ألفا و32 حالة منذ بداية الجائحة، بينما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًا 28 ألفًا و48 حالة.

كما أشارت إلى أن إجمالى عدد المتعافين من الفيروس بلغ 323 ألفًا و225 حالة تعافي.