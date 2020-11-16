رحمه الله.. عُمان أول دولة عربية تقدم تعازيها في وفاة وليد المعلم

قدمت الخارجية العمانية، الاثنين، تعازيها لسوريا بوفاة وزير خارجيتها، وليد المعلم، الذي وافته المنية صباح اليوم الاثنين.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، قالت وزارة الخارجية العمانية، في بيان لها اليوم الاثنين: "تعرب الخارجية عن تعازيها ومواساتها إلى الأشقاء في الجمهورية العربية السورية في وفاة معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين ‎وليد المعلم، رحمه الله".

أعلنت وسائل الإعلام السورية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، وفاة وزير الخارجية والمغتربين السوري، وليد المعلم، عن عمر 79 عامًا.

ونعى مجلس الوزراء السوري ووزارة الخارجية والمغتربين السورية وفاة وليد المعلم، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين.

ووصفت الحكومة السورية المعلم بأنه كان معروفا "بمواقفه الوطنية المشرفة".

وجدير بالذكر أن سلطنة عمان أول دولة عربية خليجية ترسل سفيرها إلى سوريا في أكتوبر الماضي، بعد إغلاق البعثات في دمشق عام 2012.

وسلطنة عمان واحدة من الدول العربية القليلة التي حافظت على علاقات دبلوماسية مع الحكومة السورية بعد أحداث 2011، على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة.

وتسلم وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، يوم الأحد الموافق 5 أكتوبر 2020، أوراق اعتماد السفير العماني تركي بن ​​محمود البوسعيدي المعين في المنصب بمرسوم سلطاني في مارس.