هل أصيب بـ كورونا مرة ثانية.. تفاصيل دخول رئيس الوزراء البريطاني الحجر الصحي

دخل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في عزل ذاتي، بعد مخالطته شخصا تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لمكتب رئيس الوزراء البريطاني، أخطرت السلطات الصحية، بوريس جونسون، بضرورة عزل نفسه لمدة أسبوعين، بعد مخالطته المصاب بفيروس كورونا، مؤكدة أنه لم تظهر عليه أعراض الإصابة بالوباء.

ونقلت صحيفة "جارديان" البريطانية، عن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن جونسون بعد مخالطته بشخص مصاب سيتابع الحكومة عبر تطبيق "زووم" "Zoom".

وأكد لشبكة "سكاي نيوز" أن رئيس الوزراء البريطاني بخير، لافتا إلى أنه ليس لدي شك في أنه سيقود الأمور إلى الأمام هذا الأسبوع بواسطة Zoom.

وخرج جونسون في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع "تويتر"، مؤكدا أنه بصحة جيدة ولا يعاني من أعراض كورونا، وسيواصل استجابته للفيروس وخطط احتوائه.

فيما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عن مراسلها نيك إيردلي، قوله إن جونسون أمضى حوالي 35 دقيقة مع النائب عن منطقة أشفيلد، لي أندرسون، الذي أثبتت الفحوصات إصابته بالفيروس منذ ذلك الحين.

وأصيب بوريس جونسون بفيروس كورونا في مارس الماضي، حيث حاول التغلب عليه بالعزل الذاتي في المنزل، ولكن انتهى به الأمر بارتداء الذهاب إلى المستشفى، ولم يعمل لمدة شهر تقريبًا.

وقال في وقت لاحق :إنه قاتل من أجل حياته، مشيرا "كان يمكن أن أسير في أي من الاتجاهين - التعافي أو الوفاة".