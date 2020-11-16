الاتحاد للطيران تبدأ رحلات مباشرة إلى إسرائيل العام المقبل

قالت شركة الاتحاد للطيران ومقرها أبوظبي، الاثنين، إنها ستبدأ رحلات يومية إلى تل أبيب في مارس المقبل.

وأضافت شركة الاتحاد للطيران في بيان أن الرحلات ستبدأ في 28 مارس، وستكون مواعيدها متزامنة مع رحلات تسيرها الاتحاد ذهابا وإيابا من أبوظبي إلى الصين وتايلاند والهند وأستراليا. وستطلق فلاي دبي رحلات مباشرة إلى تل أبيب هذا الشهر، في حين قالت مؤسسة مطارات دبي إن شركات إلعال ويسرائير وأركيا الإسرائيلية ستبدأ تسيير رحلات مباشرة بين تل أبيب ودبي في ديسمبر المقبل. وبدأت الاتحاد للطيران وفلاي دبي وإلعال في الشهور الماضية تسيير رحلات للطيران العارض بين الإمارات وإسرائيل.

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