تيجراى تطالب الأمم المتحدة بإدانة اعتداءات إثيوبيا

وقال جيبريمكاييل، إنهم يمتلكون صواريخ بعيدة المدى، متعهدا باستخدامها عند الضرورة.
كما اتهم رئيس جبهة تيجراى، فى تصريحات صحفية، إريتريا بحشد فرقا عسكرية على حدود الإقليم، مؤكدا القدرة على الصمود فى الحرب الحالية حتى النهاية.
وكانت شبكة "سكاى نيوز"، أعلنت إطلاق 3 قذائف من الداخل الإثيوبى على العاصمة الأرتيرية أسمرة، مساء السبت الماضى.
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