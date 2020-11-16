أستاذة علوم سياسية: 10 ملايين دولار تكلفة حملتى ترامب وبايدن على السوشيال

قالت الدكتورة رغدة البهى، مدرس العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إن السوشيال ميديا شهدت مباراة محتدمة بين طرفى حملتى دونالد ترامب وجو بايدن، واستطاعا فريقا الحملتين استغلالها واللجوء لإعلانات السوشيال ميديا بتكلفة وصلت 10 ملايين دولار، دون الاعتماد بشكل كبير على التليفزيون.





جاء ذلك خلال ندوة مجلة "السياسة الدولية"، والتى حملت عنوان "ما بعد فوز بايدن: تداعيات نتائج الانتخابات الأمريكية، وذلك بالجلسة الأولى المعنونة بـ:" محددات وتوجيهات السياسة الخارجية الأمريكية، والتى يرأسها الدكتور خالد حنفى.

وأشارت البهى إلى أن حملات المقاطعة الإعلانية السوشيال ميديا لم تنجح فى الانتخابات الأمريكية، بل استخدمت الحملتان السوشيال ميديا فى الدعاية والحشد، مشيرة إلى أن متابعى ترامب بالفيس بوك وصل 28 مليونا، فيما كان حساب جو بايدن 2 مليون عبر فيسبوك و6 ملايين فقط عبر تويتر.

وأوضحت أن ترامب استطاع استخدام السوشيال ميديا لعرض وشرح مواقفه، بالإضافة لاستخدام بايدن لها لجمع توقيعات لعريضة لتكذيب ترامب، شارحة عن أن التوك توك كان سببا لفشل إحدى مؤتمرات ترامب.

وأشارت لوجود أجهزة وشركات تكنولوجية حذرت من تدخلات روسية للوصول لقواعد الناخبين والتدخل الخارجى عبر هذه البرامج.

وقالت إن ترامب استطاع توظيف تويتر كمرآة عاكسة لحملته الانتخابية والتى أعلن خلالها عن أن الانتخابات مزورة، فضلا عن عدد من الانتقادات والادعاءات بشأن تزوير الانتخابات.

وأشارت لوجود جولة جديدة للخناق على السوشيال ميديا بعد ما شهدته من داعية وحرب حديث بين المرشحين، وتحفيز من قبل البعض.