برغم عدم تسجيل أية إصابة.. زعيم كوريا الشمالية يبحث مكافحة كورونا

في أول إطلالة علنية له بعد 25 يوما من الغياب، ترأس زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، اليوم الاثنين، اجتماعا ركز فيه على جهود التصدي لفيروس كورونا.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، عن الوكالة الرسمية لكوريا الشمالية، أن كيم بحث مع أعضاء المكتب السياسي الموسع لحزب العمال الحاكم في البلاد ملف كورونا والوضع الوبائي في البلاد.

كما ذكر المهام المطروحة على الصعيد الحزبي والعسكري والاقتصادي من أجل "الاستمرار في تعزيز الجبهة المضادة للوباء".

وشدد على ضرورة الحفاظ على أرفع مستويات التأهب وبناء "جدار صامد" ومواصلة تفعيل الجهود المضادة للجائحة.

ويعد ذلك أول ظهور علني لكيم منذ 21 أكتوبر الماضي، عندما زار النصب التذكاري للجنود الصينيين الذين لقوا حتفهم أثناء مشاركتهم في الحرب الكورية 1950-1953 في إقليم بيونج آن الجنوبي.

ولم تعلن كوريا الشمالية عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا على أراضيها، لكنها لا تزال في حالة تأهب قصوى منذ أوائل العام الجاري عندما أغلقت حدودها وفرضت العديد من الإجراءات الرامية لمنع الوباء من التفشي في البلاد.