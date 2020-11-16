مفاجأة.. كورونا انتشر في إيطاليا قبل 3 أشهر من إعلان الصين عن أول إصابة

مع وصول عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم الآن إلى أكثر من 54 مليونًا، يواصل العلماء تكثيف جهودهم لفهم كيف ومتى بدأ تفشي الوباء؟.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، قال علماء إن فيروس كورونا المستجد ربما انتشر في إيطاليا منذ شهر سبتمبر من العام الماضي 2019.

وحسب دراسة أجراها المعهد الوطني للسرطان (INT) في مدينة ميلانو الإيطالية، فإن النتائج تشير إلى أن فيروس كورونا ربما انتشر خارج الصين في وقت مبكر مما كان يعتقد سابقًا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن "كوفيد-19"، لم يكن معروفًا قبل الإبلاغ عن تفشي المرض لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين في ديسمبر 2019.

وتم اكتشاف أول حالة إصابة بكورونا في إيطاليا في 21 فبراير الماضي ببلدة صغيرة بالقرب من ميلانو.

لكن النتائج التي توصل إليها الباحثون الإيطاليون، والتي نشرتها مجلة Tumori Journal العلمية التابعة لـ INT، تظهر أن 11.6٪ من 959 متطوعًا سليمًا مسجلين في تجربة فحص سرطان الرئة بين سبتمبر 2019 ومارس 2020، قد طوروا أجسامًا مضادة لفيروس كورونا قبل فبراير بفترة طويلة.

وأجرت جامعة سيينا اختبارًا آخر للأجسام المضادة لنفس البحث بعنوان "الاكتشاف غير المتوقع للأجسام المضادة، في فترة ما قبل الجائحة في إيطاليا".

ومن جانبه قال جيوفاني أبولون، وهو مشارك في الدراسة، لوكالة "رويترز" إن الدراسة أظهرت أن أربع حالات تعود إلى الأسبوع الأول من أكتوبر كانت إيجابية أيضًا للأجسام المضادة التي تحيد الفيروس، مما يعني أنها أصيبت في سبتمبر.

وأضاف أبولون: "هذه هي النتيجة الرئيسية: الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض لم يكونوا إيجابيين فقط بعد الاختبارات ولكن كان لديهم أيضًا أجسامًا مضادة قادرة على قتل الفيروس".

وكان باحثون إيطاليون قالوا لوكالة "رويترز" في مارس الماضي، إنهم أبلغوا عن عدد أعلى من المعتاد لحالات الالتهاب الرئوي الحاد والإنفلونزا في لومباردي في الربع الأخير من عام 2019 في إشارة إلى أن فيروس كورونا المستجد ربما انتشر في وقت أبكر مما كان يعتقد في السابق.