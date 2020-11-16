أرمينيا تعلن هزيمتها في الحرب مع أذربيجان

أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، اليوم الاثنين، فشل بلاده في الحرب الأخيرة في قره باغ، مشيرا إلى أن السبب في ذلك أن الجيش الاذربيجاني كان لا يقاتل وحده ولكن أيضا القوات التركية ومرتزقة من الشرق الأوسط.

وأضاف باشينيان في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أنه " في معارك يوليو (في شمال شرق أرمينيا) أصبح من الواضح أننا مستعدون لخوض حرب مع الجيش الأذربيجاني. لكن السبب الرئيسي لخسارتنا الحرب مع أذربيجان، مشاركة تركيا والإرهابيين"، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية بأن الرئاسة التركية أرسلت، اليوم الاثنين، مذكرة تفويض إلى البرلمان تطلب فيها السماح بإرسال قوات عسكرية لدعم أذربيجان خلال الاشتباكات الدائرة بينها وبين أرمينيا في إقليم ناجوروني كاراباخ المتنازع عليه.

ووفقا لوكالة الأناضول التركية، قدمت الحكومة التركية طلبا إلى البرلمان قالت فيه إن: "الرئاسة التركية تعرض على البرلمان مذكرتها بشأن إرسال جنود إلى أذربيجان".

وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن بلاده حاضرة في اتفاق "قره باغ" بالمفاوضات والميدان، وذلك على خلفية إعلان وقف إطلاق النار بين القوات الأرمنية والأذربيجانية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في الإقليم المتنازع عليه بين البلدين.

وعلى الرغم من ذلك، شدد وزير الخارجية الروسية، سيرجي لافروف على أنه لن يكون هناك جنود أتراك لحفظ السلام في منطقة ناجورني قره باغ.

وقال لافروف: "لدينا مهام مشتركة مع تركيا، كما قلت سابقا، لمراقبة الوضع الموضوعي في منطقة عملية حفظ السلام من الجانب الأذربيجاني عن طريق المراقبة الفنية. ويتم تنفيذ العملية حصريًا من قبل وحدة القوات المسلحة الروسية. لا يوجد غموض هنا. شركاؤنا الأتراك يفهمون هذا جيدًا".