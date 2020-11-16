السعودية تدين الهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو

أعربت وزارة الخارجية السعودية،اليوم الإثنين، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي، الذي استهدف دورية عسكرية شمال شرق بوركينا فاسو، أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود .

وقدمت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب بوركينا فاسو، مجددة التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع بوركينا فاسو ضد جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

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