أخبار اليمن : استشهاد وإصابة 3 في صعدة وتصعيد عدواني بالحديدة

استشهاد وإصابة 3 في صعدة وتصعيد عدواني بالحديدةصعّدت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، واستشهد وأصيب ثلاثة مواطنين بقصف سعودي على صعدة وشن الطيران 12 غارة على ثلاث محافظات والحدود.

وذكر مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 303 خروقات بينها غارة لطيران تجسسي على الدريهمي وتحليق 17 طائرة تجسسية في أجواء الجبلية والدريهمي والجاح والتحيتا.

وشملت الخروقات استحداث تحصينات قتالية في شارع الـ 50 و 34 خرقاً بقصف مدفعي و250 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار المصدر إلى وقوع أضرار كبيرة في مزارع وممتلكات المواطنين جراء قصف مدفعي مكثف لقوى العدوان على منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه .

وأكد استشهاد امرأة وإصابة رجل وامرأة بقصف مدفعي سعودي على منطقة آل عبدل بمديرية قطابر الحدودية في محافظة صعدة، فيما شن الطيران غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف.

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن غارة على منطقة الظهرة بمديرية خب والشعف محافظة الجوف، وخمس غارات على مديرية ماهلية وغارة على مديرية رحبة في محافظة مأرب.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أفاد المصدر بأن الطيران شن غارتين على منطقة الشرفة، وغارتين على الأجاشر قبالة نجران.

