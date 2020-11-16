باحث سياسى: مكاسب ترامب الخارجية ستضغط على بايدن

قال الدكتور السيد على أبو فرحة، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بنى سويف، إن هناك انطباعًا رُسخ بأن دونالد ترامب سيخوض جولة إعادة بالانتخابات الأمريكية طبقًا لاستطلاعات الرأى، داعيًا لضرورة العمل على البعد النفسى لمثل هذه الشخصيات.





جاء ذلك خلال ندوة مجلة "السياسة الدولية"، والتى حملت عنوان "ما بعد فوز بايدن: تداعيات نتائج الانتخابات الأمريكية، بالجلسة الأولى بعنوان: "محددات وتوجيهات السياسة الخارجية الأمريكية"، والتى يرأسها الدكتور خالد حنفى. وأوضح أبو فرحة أن ترامب حقق عددا من المكاسب الخارجية الأمريكية، وستؤدى بدورها للضغط على جو بايدن حال اتخاذه سياسة مخالفة، مؤكدًا أن جو بايدن نائب الرئيس لن يكون ذاته جو بايدن الرئيس فى الإشارة لآرائه وسياساته.

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