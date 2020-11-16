تخاريف أم مصلحة شخصية.. لماذا يواصل ترامب التشكيك في نتيجة انتخابات الرئاسة

لا يزال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مصرًا على رفض قبول الهزيمة على يد خليفته المنتخب جو بايدن، إذ أكد اليوم الاثنين، في تغريدة جديدة له على حسابه بموقع "تويتر"، فوزه في الانتخابات الأمريكية.

وقال ترامب: "لقد فزت في الانتخابات"، ما يعكس إصراره على رفض التنازل عن الرئاسة لصالح بايدن، الذي أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية فوزه بالانتخابات.

ويأتي ذلك بعدما أقر أمس ترامب لفترة وجيزة، بأن بايدن قد فاز، لكنه أرجع سبب ذلك في تزوير الانتخابات، ليتراجع بعد ذلك عن تلك التغريدة ويعلن فوزه، ويدفع مزاعم عدم النزاهة في عملية فرز الأصوات إلى الواجهة، إذ قال: "لقد ربح وفاز فقط في عيون وسائل الإعلام المزيفة. أنا لا أعترف بأي شيء! أمامنا طريق طويل لنسلكه".

وأضاف أنه سيتم رفع دعاوى قضائية كثيرة تظهر عدم دستورية الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

ومنذ إعلان وسائل الإعلام الأمريكية فوز بايدن، بعث معظم قادة العالم تهاني له على تقلده منصب رئاسة أمريكا، مما عزز الفكرة القائلة بأنه لا أحد تقريبًا - في الولايات المتحدة أو في أي مكان آخر - يأخذ تحديات ترامب القانونية على محمل الجد.

وحذر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، من تداعيات رفض ترامب، التنازل عن رئاسة الولايات المتحدة لصالح جو بايدن.

وقال أوباما في أول مقابلة تليفزيونية له منذ الانتخابات الأمريكية في 3 نوفمبر، إن رفض ترامب التنازل عن الرئاسة يجعل الولايات المتحدة تبدو ضعيفة أمام خصومها، داعيًا إياه إلى قبول الهزيمة.

وأضاف خلال مقابلته مع شبكة "سي بي إس" أمس الأحد، أنه حان الوقت بالتأكيد لتخلي ترامب عن معركته للحصول على ولاية ثانية.

ولدى سؤاله عن النصيحة التي سيقدمها لترامب، قال أوباما: "إذا كنت تريد في هذه المرحلة المتأخرة من اللعبة أن يتم تذكرك كشخص وضع الدولة في المقام الأول، فقد حان الوقت لكي تفعل الشيء نفسه".

وأضاف: "الرئيس هو موظف عمومي. إنه شاغل مؤقت للمكتب، عندما يحين وقتك للرحيل، فإن وظيفتك هي أن تضع الدولة في المرتبة الأولى وتفكر فيما وراء الأنا الخاصة بك، ومصالحك الخاصة، وخيبات الأمل الخاصة بك".

وأشار أوباما إلى أنه يعتقد أنه كان على ترامب التنازل عن الرئاسة في غضون يومين بعد الانتخابات، عندما أصبح فوز بايدن واضحًا بسهولة.

ولفت "لا يوجد سيناريو تتحول فيه أي من هذه الولايات إلى الاتجاه الآخر، وبالتأكيد ليس كافيا لتغيير نتائج الانتخابات"، في إشارة إلى ولايات مثل بنسلفانيا وجورجيا حيث كانت الفرز الكامل بطيئا.

وأعرب الرئيس الأمريكي السابق عن مخاوفه من أن يكون للانتقال الفوضوي إلى البيت الأبيض تداعيات تتجاوز حدود الولايات المتحدة، مما يؤثر على العلاقات مع روسيا والصين.

فيما ذكرت صحيفة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، في مقال للرأي، أنها تعتقد أن ترامب يقبل نتائج الانتخابات بشكل شخصي، حتى أنه اعترف أمس الأحد بأن بايدن فاز في تغريدة، بغض النظر عمن يهمس في أذنه، لكن رفض التنازل يأتي لمصلحة خاصة، خاصة أنه من الواضح أن دعاواه القضائية التي تتحدى نتائج الانتخابات لن تنجح على الأرجح، لكنه يواصل جمع الأموال والتبرعات لصالح "الصندوق الرسمي للدفاع عن الانتخابات".