قصف تركي يستهدف عدة قرى في تل أبيض شمال سوريا

نفذت القوات التركية الموجودة في سوريا، اليوم الاثنين، قصفا صاروخيا على قرى خربة بقر وكور حسن وصوامع قزعلي في ريف تل أبيض الغربي، ضمن مناطق نفوذ "قسد" في الريف الشمالي لمحافظة الرقة.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، لم ترد أي معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

ووفقا للموقع الرسمي لـ "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، نفذت القوات التركية والفصائل الموالية لها، قصفا مدفعيا، امس الأحد، استهدف قرى الخالدية وهوشان وكور حسن على واستراحة الصقر على طريق “m4” الدولي في ريف محافظة الرقة الشمالي، دون أن ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، بعد عصر الأمس، قصفًا صاروخيًا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، على قرية سلوم الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف عين عيسى، شمالي الرقة.

وكان المرصد السوري رصد في السابع من الشهر الجاري، قصفًا مدفعيًا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف نقاط عسكرية لقوات النظام و”قسد” في قرية قزعلي وصوامعها بريف تل أبيض الغربي شمالي الرقة.