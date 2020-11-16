شاهد.. رئيس الوزراء البريطاني في الحجر الصحي مرة ثانية

ظهر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، في مقطع فيديو من داخل العزل بمنزله، الذي خضع له بعد مخالطته شخصا تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكد جونسون، في رسالة من داونينج ستريت، أن صحته جيدة، ولم يظهر عليه أي أعراض لفيروس كورونا، بعد أن أخطرته السلطات الصحية بضرورة عزل نفسه لمدة أسبوعين.

وأوضح جونسون، الذي أصيب في مارس الماضي بفيروس كورونا، أن جسده "مليء بالأجسام المضادة"، مضيفًا أن هذا العزل لن يمنعه ​​من العمل.

وفي رسالة متفائلة، دعا المواطنين إلى احتواء انتشار كورونا، وذلك من خلال إحدى الطرق التي اتبعها وهي العزل الذاتي لمدة 14 يومًا عند مخالطة أي مصاب بفيروس كورونا.

ولفت: "أنا أفعل ذلك بقلب مليء بالتفاؤل والثقة"، مشيرا إلى أن البلاد أصبحت تمتلك قفازان عملاقان للملاكمة لهزيمة كورونا وهما اختبار التحول السريع الشامل واحتمال الحصول على لقاح، والذي قال إنه يأمل في البدء في توزيعه على "أولئك الذين يحتاجون إليه حقًا" "ربما حتى قبل عيد الميلاد".

وكان مكتب رئيس الوزراء البريطاني، قال في وقت سابق إن السلطات الصحية أخطرت رئيس الوزراء بوريس جونسون، بضرورة عزل نفسه لمدة أسبوعين، بعد مخالطته المصاب بفيروس كورونا، مؤكدة أنه لم تظهر عليه أعراض الإصابة بالوباء.

ونقلت صحيفة "جارديان" البريطانية، عن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن جونسون بعد مخالطته بشخص مصاب سيتابع الحكومة عبر تطبيق "زووم" "Zoom".

وأكد لشبكة "سكاي نيوز" أن رئيس الوزراء البريطاني بخير، لافتا إلى أنه ليس لدي شك في أنه سيقود الأمور إلى الأمام هذا الأسبوع بواسطة Zoom.

فيما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عن مراسلها نيك إيردلي، قوله إن جونسون أمضى حوالي 35 دقيقة مع النائب عن منطقة أشفيلد، لي أندرسون، الذي أثبتت الفحوصات إصابته بالفيروس منذ ذلك الحين.

وأصيب بوريس جونسون بفيروس كورونا في مارس الماضي، حيث حاول التغلب عليه بالعزل الذاتي في المنزل، ولكن انتهى به الأمر بارتداء الذهاب إلى المستشفى، ولم يعمل لمدة شهر تقريبًا.

وقال في وقت لاحق :إنه قاتل من أجل حياته، مشيرا "كان يمكن أن أسير في أي من الاتجاهين - التعافي أو الوفاة".