روسيا عن إرسال تركيا قوات عسكرية إلى كاراباخ: شأن داخلي

علقت روسيا، اليوم الاثنين، مجددا على عزم تركيا ارسال قوات عسكرية لدعم اذربيجان في حربها ضد أرمينيا، مؤكدة أن هذا القرار يعد شأنا داخليا لتركيا.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين، اليوم الاثنين: "الحقيقة هي أنه سيكون هناك أيضا مركز مراقبة على أراضي أذربيجان، ويجب إرسال عسكريين أتراك إلى هناك".

وأضاف: "يعد هذا تنفيذا للإجراءات الداخلية، والإجراءات المنصوص عليها فالتشريع الداخلي لجمهورية تركيا، هذا شأن داخلي لتركيا".

وكانت الرئاسة التركية قد تقدمت اليوم الاثنين بمذكرة تفويض إلى البرلمان تطالب بالسماح بإرسال قوات عسكرية إلى أذربيجان، وذلك بعد أيام من توقيع باكو ويريفان، المتنازعتين على منطقة ناغورني قره باغ، اتفاقا نهائيا لوقف إطلاق النار برعاية روسية، في 10 نوفمبر الجاري.

وقبل قليل، أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، اليوم الاثنين، فشل بلاده في الحرب الأخيرة في قره باغ، مشيرا إلى أن السبب في ذلك أن الجيش الاذربيجاني كان لا يقاتل وحده ولكن أيضا القوات التركية ومرتزقة من الشرق الأوسط.

وأضاف باشينيان في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أنه " في معارك يوليو (في شمال شرق أرمينيا) أصبح من الواضح أننا مستعدون لخوض حرب مع الجيش الأذربيجاني. لكن السبب الرئيسي لخسارتنا الحرب مع أذربيجان، مشاركة تركيا والإرهابيين"، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن بلاده حاضرة في اتفاق "قره باغ" بالمفاوضات والميدان، وذلك على خلفية إعلان وقف إطلاق النار بين القوات الأرمنية والأذربيجانية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في الإقليم المتنازع عليه بين البلدين.

وردا على ذلك، شدد وزير الخارجية الروسية، سيرجي لافروف على أنه لن يكون هناك جنود أتراك لحفظ السلام في منطقة ناجورني قره باغ.

وقال لافروف: "لدينا مهام مشتركة مع تركيا، كما قلت سابقا، لمراقبة الوضع الموضوعي في منطقة عملية حفظ السلام من الجانب الأذربيجاني عن طريق المراقبة الفنية. ويتم تنفيذ العملية حصريًا من قبل وحدة القوات المسلحة الروسية. لا يوجد غموض هنا. شركاؤنا الأتراك يفهمون هذا جيدًا".