قناتين جديدتين خاصة بالصفوف الأولى ورياض الأطفال تصدرها وزارة التربية والتعليم

في ظل التقدم الذي يحدث في التعليم المصري في هذه الحقبة بالتحديد، ومع اهتمام الحكومة ووزارة التربية والتعليم المصرية بالطالب المصري، وقيامهم بمواجهة مافيا التعليم ألا وهي الدروس الخصوصية، قامت بعمل إنجاز جديد وهو إطلاق قناتين جديدتين خاصين بالرياض الأطفال والصفوف الأولى.

حرصت وزارة التربية والتعليم على القيام بإنشاء أحدث القنوات التعليمية الخاصة بها حيث تهتم بهذا الأمر من أجل أن يسعى الطالب على القيام، بأن يكون المحور الأساسي في العملية التعليمية لا أن يكونوا أحد التابعين في هذه العملية.

حيث قاموا بإنشاء مثل هاتين القناتين، لكي تعمل على خدمة الطلاب في مراحل رياض الأطفال والصفوف الأولى، بسبب قيام وزارة التعليم بتغيير من المناهج التعليمية، وكان هذا التغيير من أجل أن يلجأ الطالب إلى التفكير لا الحفظ والتلقين.

تم إطلاقها بالفعل في منتصف شهر نوفمبر السابق، حيث تابعها أولياء الأمور الذين يمتلكوا أطفال في المراحل الدراسية الأولى في حياتهم.

كما أننا حرصنا على ذكر أن هذه القنوات ستكون مهمة للأطفال في المراحل التعليمية الأولى، فهي تعمل على تغطية كافة المناهج التعليمية التي تخص أول مرحلة في رياض الأطفال، وثاني مرحلة في رياض الأطفال.

كما أنها تعمل على بث المنهج الحديث الذي تم صنعه بواسطة أيد مصرية، كما عمل الدكتور طارق شوقي بالتنويه في آخر المؤتمرات الخاصة بالتعليم.

قاموا بعرض دروس الصفوف الأول والثاني والثالث من المرحلة الابتدائية، ومن هنا أدركنا أن القناة ستكون مكملة لقناة مدرستنا المصرية الخاصة بالتعليم، التي تعمل على تغطية كافة دروس باقي الصفوف من المرحلة الدراسية.

تقوم الوزارة أيضًا بالعمل على إيجاد قناة متخصصة فقط في دروس الثانوية العامة، وتحرص على القيام بالتواصل مع الطلاب، ليحصلوا على الإجابات التي يريدونها.

صرح الوزير طارق شوقي أن جميع هذه القنوات جديدة، لأن المدرسين الذين ينقلون الدروس إلى الطلاب، يقومون بنقله حسب التعليم الحديث الذي انتشر في المراحل العمرية المختلفة.

كما أوضح شوقي أن النظام التعليم الحديث يجعل من الطالب المصري قادر ومدرك جيدًا لأن يكون قائد للأجيال التالية.

حرصنا في هذا المقال على التعرف على المستجدات التي قام بها التعليم المصري من أجل الارتقاء بمستوى الطالب المصري.