خبير علوم سياسية: انتخابات 2020 مرحلة فاصلة فىى تاريخ الديمقراطية الأمريكية

جاء ذلك خلال ندوة مجلة "السياسة الدولية"، والتى حملت عنوان " ما بعد فوز بايدن: تداعيات نتائج الانتخابات الأمريكية، بالجلسة الأولى بعنوان: "محددات وتوجيهات السياسة الخارجية الأمريكية"، والتى يرأسها الدكتور خالد حنفى.

وأوضح عبدالعاطى أن الانتخابات أقيمت أيضًا فى ظل انقسام عرقى، والقضايا الاقتصادية كانت مثيرة ومهيمنة إلا أنه بعد التغيرات التى حدثت بسبب كورونا أصبحت قضية الرعاية الصحية وكيفية تعامل الإدارة معها هى الرقم المهم بالمعادلة.

وتابع عبدالعاطى أنه عند الحديث عن الإدارة الخارجية فقد كانت ترتبط بالمشهد الانتخابى مثل الحروب الأمريكية الخارجية، مشيرًا إلى أن بايدن يستعد حاليا لتولى منصب الرئيس، فيما قام الرئيس دونالد ترامب برفع دعاوى قضائية.

وتحدث عن تشكيك ترامب بالانتخابات بسبب التصويت عبر البريد، وهو ما سبب الأزمة التى تشهدها الولايات المتحدة الآن، حيال نتيجة الانتخابات، موضحًا أن البريد أسهم فى ارتفاع نسبة التصويت، وأن الحديث عن تزوير الانتخابات يأتى لأول مرة فى تاريخ الولايات المتحدة.

وأوضح عبدالعاطى أن تسليم السلطة سيكون فى موعده 20 يناير، ولن يعترف الرئيس الحالى دونالد ترامب بالنتيجة، وستستمر القضايا مرفوعة حيال الفرز فى عدد من الولايات.

وأضاف أنه حال استمرار اعتراض ترامب قد يتم الحديث عن دور المؤسسة العسكرية الأمريكية، والتى أعلنت أن الدستور هو انحيازها، واصفًا هذه الانتخابات بأنها مرحلة فاصلة فى الانتخابات والديمقراطية الأمريكية.