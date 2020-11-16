أستاذ علوم سياسية عن موقف بايدن من الشرق الأوسط: قد يكون ما لا نأمله

قالت الدكتورة دلال محمود، أستاذ مساعد العلوم السياسية، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن جو بايدن كان يقدم الكثير للسياسة الداخلية لأمريكا، فيما لم يقدم كثيرا على المستوى الخارجى، موضحة أن سياسة بايدن تدعو لاستعادة بناء التحالفات التقليدية، والاعتماد على دبلوماسية الحوار.





جاء ذلك خلال ندوة مجلة "السياسة الدولية"، والتى حملت عنوان "ما بعد فوز بايدن: تداعيات نتائج الانتخابات الأمريكية، وذلك بالجلسة الأولى المعنونة بـ: "محددات وتوجيهات السياسة الخارجية الأمريكية، والتى يرأسها الدكتور خالد حنفى.

وأوضحت محمود أن روسيا من المسكوت عنه فى برنامج بايدن الانتخابى، فيما جاءت علاقته بالشرق الأوسط كانت أكثر غموضا، ولم يكن له موقف واضح تجاه عدد من القضايا مثل ليبيا وسوريا.

وأضافت أن عدم تحديد مواقف محددة قد تكون تراجع عن الانخراط الأمريكى المباشر فى قضايا الشرق الأوسط، أو قد تكون مالا نأمله، ويكتفى بما له فيه مصالح فقط.

وأشارت إلى أن توجه الشارع الأمريكى ليس كاملا لصالح بايدن طبقا للنتيجة الانتخابية حتى الآن، موضحة أن هذا قد يكون ما يهم بايدن خلال فترة حكمه الأولى.

وأوضحت أنه توجد وقائع لا يمكن تجاهلها من غياب القضايا الكبرى، التى قد يعنى إعادة ترتيب المنطقة دون التدخل الواضح به.