الرئيس الفلسطيني يعزي نظيره السوري في وفاة وزير الخارجية وليد المعلم

بعث رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاثنين، برقية تعزية إلى الرئيس السوري بشار الأسد، لوفاة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم، الذي كرس حياته في دعم قضايا أمتنا المجيدة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وأعرب عباس - في البرقية التي أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - عن أحر التعازي باسم دولة فلسطين وشعبها لحكومة سوريا، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
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