الداخلية التونسية تعلن الكشف عن 33 خلية تكفيرية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الاثنين، الكشف عن 33 خلية إرهابية منذ بداية العالم الحالي.

ووفقا لموقع إذاعة "موازييك" التونسية، قال وزير الداخلية التونسي،توفيق شرف الدين، إنه تم الكشف عن 33 خلية تكفيرية منذ بداية العام والقيام بـ 48 عملية استباقية ضد خلايا إرهابية.

وأضاف الوزير التونسي أن الوحدات الأمنية بدعم من الوحدات العسكرية تمكنت منذ بداية العام الجاري من إيقاف 1020 شخصا بتهمة الانتماء لجماعات إرهابية.

وأكّد شرف الدين أنّه تمت إحالة 876 شخصا على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة تم على إثرها إيداع 112 عنصرا بالسجن وإرجاع 375 إلى الوحدات الأمنية المتعهدة لمزيد البحث والتحري فيما تم تسريح البقية وعددهم 389.

كما أفاد وزير الداخلية بأنه تم الكشف على 33 خلية تكفيرية وإيقاف 119 متهما وبلغ عدد العمليات الأمنية الاستباقية 48 عملية مكنت من القضاء على 9 عناصر ارهابية وحجز سلاحين من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة والغام تقليدية الصنع ومواد متفجرة إضافة الى الكشف عن مخابئ لصنع المتفجرات والدرون الى جانب افشال مخططات إرهابية والكشف عن مخابى ومواضع للعناصر الإرهابية بالمرتفعات الغربية بالبلاد التونسية.

وأوضح أن التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة شهدت تغييرا خلال سنة 2020 على مستوى استراتيجياتها مستغلة انشغال الدولة وتركيزها على مجابهة فيروس كورونا إلا أن الدولة لم تنشغل عنها وتجابه كلا الخطرين بشكل متزامن ومستمر ومحكم.