موديرنا الأمريكية: لقاح كورونا فعال بنسبة 94.5%

وكانت شركة موديرنا الأمريكية، قد أعلنت أنها بصدد الكشف عن نتائج أول بيانات التحليل المؤقتة من المرحلة الأخيرة من تجربة لقاح فيروس كورونا فى الأيام المقبلة، خصوصا بعد ان أكملت استحقاق الحالة للتحليل المؤقت الأول من دراسة كورونا للمرحلة الثالثة والتى ستوضح ما إذا كان لقاحها المرشح فعالًا ضد الفيروس من عدمه.

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