أستاذ علوم سياسية: 89%؜ من ذوى البشرة السمراء أيدوا بايدن

قالت حنان أبوسكين، أستاذ العلوم السياسية المساعد بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن هناك استطلاعات رأى تجرى بشكل شبه يومى على المستوى الأمريكى، تناولت محورى تقييم "مدى الرضا" عن الرئيس دونالد ترامب، والثانى بشأن توقعات التصويت لأى من المرشحين عام 2020.





جاء ذلك خلال ندوة مجلة "السياسة الدولية"، والتى حملت عنوان "ما بعد فوز بايدن: تداعيات نتائج الانتخابات الأمريكية"، بالجلسة الأولى: "السياسة الأمريكية القادمة تجاه الشرق الأوسط"، والتى يرأسها الدكتور أبو بكر الدسوقى. وأوضحت أبوسكين، أن العينات كانت عشوائية تجعل تمثيل المجتمع الأمريكى أقرب للواقع، ومن يناير حتى أغسطس طبقا لاستطلاعات جالوب كان هناك تقارب فى الرضا على سياسات دونالد ترامب وارتفع عدم الرضا بنسبة 57%؜ فى نهاية مايو بسبب تعليقات ترامب المثيرة للجدل وتعهده بإرسال قوات احتجاجية لقمع الاحتجاحات. وأشارت إلى أن استطلاعات الرأى كانت تشير لعدد من القضايا أيضا دون التطرق للتصويت لأى مرشح، وتمثلت تأييد بادين بنسبة 53 %؜، ومركز بيور للأبحاث من يونيو لأغسطس، وسجل اختلافات حادة حيال تقييم الباحثين لبايدن وترامب، وجاء ترامب رئيسًا سيىئًا بنسبة 53%؜ و43%؜ يرون بايدن رئيس سيئ. وأوضحت أن الأصل العرقى كان محددا أيضا لحسم العملية الانتخابية إذ أن 89%؜ من ذوى البشرة السوداء أيدوا بايدن.

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