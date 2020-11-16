باحث سياسى: المال وحده لا يحسم الانتخابات الأمريكية

جاء ذلك خلال ندوة مجلة "السياسة الدولية"، والتى حملت عنوان "ما بعد فوز بايدن: تداعيات نتائج الانتخابات الأمريكية، بالجلسة الأولى: "السياسة الأمريكية القادمة تجاه الشرق الأوسط، والتى يرأسها الدكتور أبو بكر الدسوقى.
وأشار أبو فرحة إلى أن ترامب وقت ترشحه قبل 4 سنوات صرف مالاً أقل من هيلارى كليتنون التى صرفت ما يزيد عن 200% مما صرفه ترامب، إلا أنه فاز.
واستطرد، فى حديثه عن حجم الإنفاق بالانتخابات الأمريكية منذ عام 1996 وحتى الآن، أنها أدت كلها لنتيجة واحدة أن المال السياسى ليس مؤثرًا رئيسًا يغير وحده النتيجة، لكنه عامل مهم.
وأكد أنه ليس بالضرورة من ينفق أكثر يفوز، موضحًا أن شخصية المرشح وبرنامجه الانتخابى، المتحكم الأساسى فى منصب الرئيس الأمريكى.
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