باحثة: أزمة كورونا وتوحيد الداخل الأمريكى أولوية لبايدن

قالت تقى النجار، الباحثة بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن سياسات حزب بايدن هى التوسع فى الضربات دون قيود، مع تقييد الهجرة والسفر، مع الزج بأعداد محدودة من القوى العسكرية.





جاء ذلك خلال ندوة مجلة "السياسة الدولية"، والتى حملت عنوان "ما بعد فوز بايدن: تداعيات نتائج الانتخابات الأمريكية، بالجلسة الأولى: "السياسة الأمريكية القادمة تجاه الشرق الأوسط"، والتى يرأسها الدكتور أبو بكر الدسوقى. وأوضحت النجار أن الأولوية لبايدن أزمة كورونا والتعامل معها، وتوحيد الداخل.

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