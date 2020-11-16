بريطانيا تسجل مليون و370 ألف إصابة كورونا

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى بريطانيا إلى مليون و370 ألف حالة حتى السابعة والنصف من صباح اليوم الإثنين، بتوقيت لندن، حسبما أفادت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.





كما أشارت بيانات الجامعة التى ترصد أرقام الجائحة حول العالم إلى أن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا بلغ 52.026 حالة وفاة فى المملكة المتحدة منذ إعلان أول حالة إصابة قبل 41 أسبوعًا.

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