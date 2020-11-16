استقالة وزير خارجية أرمينيا بعد أسبوع من وقف الحرب مع أذربيجان

تقدم وزير الخارجية الأرمينى زهراب مناتسكانيان باستقالته من منصبه، اليوم الإثنين، وذلك بعد أسبوع من إعلان توقف الحرب مع أذربيجان فى إقليم ناغورنى قره باغ المتنازع عليه بين باكو ويريفان، حسبما أفادت أنباء لقناة "العربية" الإخبارية.





وفى مؤتمره الصحفى، اليوم الإثنين، قال رئيس الوزراء الأرمينى نيكول باشينيان، إن تبادل الأسرى مع الجانب الأذربيجانى سيبدأ بعد تبادل جثث القتلى، لافتًا إلى أنه من المناسب أن يكون "يوم الحداد" بعد الانتهاء من تبادل جثث الضحايا.

ولفت باشينيان إلى فقدان عدة مئات من الجنود الأرمن نتيجة المعارك، التى شهدها إقليم قره باغ خلال الأسابيع الأخيرة، مع الجيش الأذربيجانى.

وأضاف: "نأمل أن نجد بعضهم على قيد الحياة.. بالأمس تم العثور على رجل جريح كان قد تم إدراجه سابقا فى قائمة الأموات".

وكان قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا وقعوا بيانا مشتركًا، يوم 10 نوفمبر الجارى، لوقف شامل لأعمال القتال الدائرة فى إقليم قره باغ منذ سبتمبر الماضى.