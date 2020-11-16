ديمقراطية مرتبكة.. الانتخابات الرئاسية تعمق الانقسام فى المجتمع الأمريكى

إن حالة الانقسام التى يشهدها المجتمع الأمريكى بعد الانتخابات تعد حالة استثنائية، ربما لم تشهدها الولايات المتحدة منذ تأسيسها عام 1776، فالأمر لا يقتصر على مجرد تبادل الاتهامات، وإنما فى تداعيات ما بعد "المعركة".

أوباما يحذر من الانقسام

هذا ما أكده الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، إذ قال إن "نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، أظهرت انقساما شديدا بين الأمريكيين"، معربا عن "مخاوفه على الديمقراطية" فى ظل هذا الاختلاف العميق.

وأضاف أوباما فى لقاء مع شبكة "سى بى إس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن نتائج الانتخابات الأخيرة "أظهرت كم أن الأمة منقسمة"، مشيرا إلى أنه "من الصعب جدا على ديمقراطيتنا أن تعمل بكفاءة وسط كل هذا الاختلاف على الحقائق".

وكان أوباما يعلق على الانتخابات الرئاسية التى خسرها الرئيس دونالد ترامب، لصالح المرشح الديمقراطى جو بايدن، حليف أوباما، وأظهرت نتائجها حصول كل منهما على أكثر من 70 مليون صوت، وهو رقم لم يحققه أى مرشح للرئاسة فى تاريخ البلاد.

وعندما سئل أوباما خلال اللقاء عما إذا كان هذا يقلقه، أجاب الرئيس السابق للولايات المتحدة: "نعم".

وقال أوباما إن السباق على البيت الأبيض هذه المرة جرى "فى ظروف تم خلالها انتهاك قواعد معينة، وقيم مؤسسية معينة بالغة الأهمية".

وفيما يتعلق بالانتقال السلمى للسلطة فى البلاد، أكد أوباما أن "لا أحد فوق القانون. هذا هو جوهر ديمقراطيتنا".

وتعهد أوباما خلال المقابلة بمساعدة الرئيس المنتخب "بأى طريقة ممكنة"، معربا عن اعتقاده أن بايدن "لا يحتاج إلى نصيحته".

وتأتى تصريحات أوباما فى وقت لا يزال ترامب يصر على أن نتائج الانتخابات "مزورة"، إذ قدمت حملته طعونا على النتائج فى أكثر من ولاية خسرها الجمهوريون، فى حين يرفض الرئيس الاعتراف بالهزيمة.

رسالة أوباما لترامب بعد الانتخابات

وخلال مقابلة ثانية مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سى بى إس" الأمريكية، انتقد أوباما القادة الجمهوريين لدعمهم مزاعم ترامب بشأن تزوير الانتخابات، وقال إن هذه المزاعم "تعرض الديمقراطية للخطر".

وأضاف: "لن نقبل أبدا من أطفالنا أن يتصرفوا بهذه الطريقة إذا خسروا فى أى نوع من أنواع المنافسة. نحن نوبخ أطفالنا إن فعلوا ذلك"، مشيرا إلى أن الرئاسة "وظيفة مؤقتة".

وتابع مخاطبا ترامب: "عندما يحين وقت رحيلك، فإن وظيفتك تحتم عليك أن تضع مصلحة البلد فى المقام الأول، وأن تفكر فيما وراء الأنا ومصالحك الخاصة، وخيباتك الشخصية".

وقال: "نصيحتى للرئيس ترامب هي: إذا كنت تريد فى هذه المرحلة المتأخرة من اللعبة أن يتذكرك الجميع كشخص وضع البلد فى المقام الأول، فعليك أن تتصرف على هذا النحو".

ترامب يرفض مغادرة البيت الأبيض

وبمطالعة المشهد، نجد أن ما يقوم به الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، يدل على رفضه التام ترك البيت الأبيض باستخدام كل الوسائل الممكنة، إذ حرم بايدن من تلقى التقارير الاستخباراتية التى يحصل عليها الرؤساء المنتخبون خلال الفترة الانتقالية، خلافًا للعرف السائد فى الولايات المتحدة.

كما قال فى تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "هناك أدلة هائلة على انتشار تزوير واسع النطاق للناخبين فى وجود دليل قاطع على عدم السماح لمراقبى الاقتراع الجمهوريين والمراقبين بالتواجد فى غرف عد الاقتراع. فى ميشيجان وبنسلفانيا وجورجيا وكلها مخالف للدستور".

وأضاف ترامب: "مئات الآلاف من الناس يظهرون دعمهم فى العاصمة ولن يرشحوا انتخابات مزورة وفاسدة"، فى إشارة منه إلى مؤيديه الذين اجتمعوا فى واشنطن العاصمة اعتراضا على نتائج الفرز فى الولايات.

وكان أنصار الرئيس دونالد ترامب، اجتمعوا فى شوارع واشنطن العاصمة لدعم تحدياته القانونية الطويلة لإلغاء فوز جو بايدن فى الانتخابات الرئاسية.