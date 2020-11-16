لمواجهة تركيا.. أثينا تطلب من واشنطن رسميًا شراء مقاتلات F-35

أفادت وسائل الإعلام اليونانية، الاثنين، بأن أثينا تطلب شراء مقاتلات F-35 من واشنطن رسميًا.
ووفقًا لصحيفة "إكاثيمريني" اليونانية، تتطلع وزارة الدفاع إلى تعزيز سلاح الجو اليوناني بطائرات مقاتلة أمريكية من طراز F-35 بالإضافة إلى طائرات مقاتلة من طراز رافال فرنسية الصنع إلى جانب المركبات الجوية بدون طيار وأنظمة الاستجابة للطائرات بدون طيار، ربما في غضون عام 2021.
ووفقًا لمصادر مطلعة على الأمر، فإن وزير الدفاع نيكوس باناجيوتوبولوس لديه بالفعل اقتراح جاهز للولايات المتحدة لاقتناء ستة مقاتلات من الجيل الخامس من طراز F-35 ، مع ساعات طيران قليلة، والتي يمكن تسليمها إلى اليونان في غضون عام 2021.
وستنفذ أثينا خطة الحصول على 18 طائرة جديدة أخرى من هذا النوع في الوقت المناسب، بحيث ينتهي به المطاف بإجمالي 24 طائرة من طراز F-35.
أما بالنسبة لتوريد طائرات رافال الفرنسية، فمن المتوقع عرض القضية على البرلمان في ديسمبر المقبل. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يتم استخدام الطائرات الست الأولى في النصف الأول من عام 2021.
في الوقت نفسه، يتم تحديث جناح المعركة رقم 114 في تاناجرا، المعروف أيضًا باسم "عش" ميراج 2000، مع تزايد عدد الطائرات المقاتلة الفرنسية بسرعة.
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