العثور على قنبلة تزن 100 كجم في وسط فيينا

عثرت خدمة إزالة الألغام في القوات المسلحة النمساوية اليوم على قنبلة يبلغ وزنها 100 كجم في منطقة ليوبولدشتات في فيينا.

وقالت مصادر أمنية اليوم /الاثنين/ إنه تم إخلاء المنطقة وجار إبطال مفعول القنبلة في الموقع ، وأضافت المصادر أن القنبلة مزودة بصاعق خلفي وعثر عليها تحديدا في شارع أوجارتن ، و تم نشر رجال الأمن وتطويق المنطقة.

ولفتت المصادر إلى أنه جار جمع المعلومات عن أسباب وجود القنبلة وملابسات الواقعة.