السعودية تسجل 301 إصابة بـ كورونا.. والإجمالي يصل لـ 353556 حالة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت وزارة الصحة، إنه تم تسجيل 301 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصبح إجمالي حالات الإصابة 353556 حالة.

وأضافت أنه تم تسجيل 364 متعافيا جديدا من فيروس كورونا، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 340668 حالة.

وأكدت الصحة السعودية أنها رصدت 19 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5676 حالة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7212 والحالات الحرجة 823 حالة.

وكانت شركة "موديرنا" الأمريكية، أعلنت اليوم الاثنين، نتائج لقاحها ضد فيروس كورونا، مؤكدة أنها ثبتت فعاليته بنسبة 94,5%.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، أصبحت شركة موديرنا ثاني شركة أمريكية تنشر بيانات التحليل المؤقتة من المرحلة الأخيرة من تجربة لقاح لفيروس كورونا، قائلة إنه فعال بنسبة 94.5٪.

وفي 9 نوفمبر، أصدرت شركتا "فايزر" و"بيونتك" نتائج تجارب المرحلة الثالثة للقاح، ووفقا لبياناتهما، نجح اللقاح في التقليل من خطر الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 90%.

وأعرب مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عن أمله بالحصول على لقاح لفيروس كورونا في نهاية هذا العام، معتبرا أنه "لقاح واعد للغاية".