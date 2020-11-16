بشرى سارة.. لقاح جديد لـ كورونا يثبت نجاحه بنسبة 94.5%

أعلنت شركة "موديرنا" الأمريكية، نتائج لقاحها ضد فيروس كورونا، مؤكدة أنها ثبتت فعاليته بنسبة 94,5%.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، أصبحت شركة موديرنا ثاني شركة أمريكية تنشر بيانات التحليل المؤقتة من المرحلة الأخيرة من تجربة لقاح لفيروس كورونا، قائلة إنه فعال بنسبة 94.5٪.

وأوضجت وكالة "رويترز"، أن الشركة ستسعى للحصول على إذن للاستخدام في حالات الطوارئ من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بمجرد حصولها على المزيد من بيانات السلامة المتوقعة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأشارت إلى أن تحليلها الأول يستند على 95 حالة من حالات الإصابة بفيروس كورونا، تلقى 90 منها علاجًا وهميًا فيما تلقى الـ 5 الباقيين اللقاح.

وفي 9 نوفمبر، أصدرت شركتا "فايزر" و"بيونتك" نتائج تجارب المرحلة الثالثة للقاح، ووفقا لبياناتهما، نجح اللقاح في التقليل من خطر الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 90%.

وأعرب مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عن أمله بالحصول على لقاح لفيروس كورونا في نهاية هذا العام، معتبرا أنه "لقاح واعد للغاية".