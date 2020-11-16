وزير الخارجية الأرميني يعلن استقالته من منصبه

أعلن وزير الخارجية الأرميني، زوجراب مناتساكانيان، اليوم الاثنين، استقالته من منصبه؛ وذلك بعد حوالى أسبوع من اتفاق وقف إطلاق النار مع أذربيجان؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، اليوم الاثنين، فشل بلاده في الحرب الأخيرة في قره باغ، مشيرا إلى أن السبب في ذلك أن الجيش الاذربيجاني كان لا يقاتل وحده ولكن أيضا القوات التركية ومرتزقة من الشرق الأوسط.
وأضاف باشينيان في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أنه "في معارك يوليو (في شمال شرق أرمينيا) أصبح من الواضح أننا مستعدون لخوض حرب مع الجيش الأذربيجاني. لكن السبب الرئيسي لخسارتنا الحرب مع أذربيجان، مشاركة تركيا والإرهابيين"، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".
أعربت وزارة الخارجية الأرمينية عن إدانتها بشأن التخريب المتعمد لكنيسة المخلص المقدس غازانشيتسوتس في مدينة شوشا، التي سيطرت عليها أذربيجان، وأضافت الخارجية في بيان أنه بعد أيام قليلة من دخول نظام وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، شهد العالم بأسره مرة أخرى مظاهر التعصب والعنصرية لأذربيجان تجاه الشعب الأرمني والتراث الديني والتاريخي والثقافي الأرمني.
وكانت قد توصلت كل من أذربيجان وأرمينيا إلي اتفاق وقف الأعمال العسكرية برعاية روسيا، التي نشرت 1960 جنديا كقوات حفظ سلام، بعدما اندلعت الحرب بين باكو ويريفان منذ 27 سبتمبر الماضي بسبب إقليم قرة باغ.
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