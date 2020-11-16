التسجيل في الضمان الاجتماعي عن طريق النت 1442

أصبح الآن التسجيل في الضمان الاجتماعي عن طريق الأنترنت من خلال موقع وزارة التنمية الاجتماعية في السعودية بخطوات سهلة جداً، فهو عبارة عن مبلغ مالي يعطى لفئات محددة من المواطنين الذين يعانون من نقص الدخل حيث تتيح الوزارة التسجيل لفئات كثيرة مثل المصابين بالعجز والأيتام والأرامل والمطلقات وكبار السن وغيرهم من الفئات، حيث تسعى حكومة المملكة العربية السعودية دائماً في تقديم جميع الخدمات التي توفر للمواطن حياة كريمة.

الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي

هناك العديد من الفئات المستحقّة لمساعدات الضّمان الاجتماعيّ السّعوديّة، وهي الفئات الآتية:

كبار السّنّ: تشمل مساعدات الضّمان جميع المواطنين سواء ذكور أو إناث الذين بلغوا سنّ الشّيخوخة ولم يعد لديهم المقدرة على العمل بشكل مؤقّت أو دائم.

تشمل مساعدات الضّمان جميع المواطنين سواء ذكور أو إناث الذين بلغوا سنّ الشّيخوخة ولم يعد لديهم المقدرة على العمل بشكل مؤقّت أو دائم. الأُسر غير المعولة: تشمل هذه الفئة أسرة المرآة المطلّقة مع أبنائها وأسرة الأرملة مع الأيتام والأسر المهجورة نتيجة غياب الأب والأسرة المعلّقة وأسرة الغائب أو المفقود وأسرة المجنون بالإضافة إلى أسرة المدمن على المخدّرات.

تشمل هذه الفئة أسرة المرآة المطلّقة مع أبنائها وأسرة الأرملة مع الأيتام والأسر المهجورة نتيجة غياب الأب والأسرة المعلّقة وأسرة الغائب أو المفقود وأسرة المجنون بالإضافة إلى أسرة المدمن على المخدّرات. الأيتام: أيتام الأب أو الوالدين معًا وليس له مصدر دخل أو عائل مقتدر، حيث يظل الأبناء الذكور مستحقين للمعاش حتى بلوغ سن 18 أو بلوغ 26 عامًا في حالة الدراسة الجامعية أما عن الأبناء من الإناث فتبقى مستحقة للمعاش حتى الزواج أو العمل.

أيتام الأب أو الوالدين معًا وليس له مصدر دخل أو عائل مقتدر، حيث يظل الأبناء الذكور مستحقين للمعاش حتى بلوغ سن 18 أو بلوغ 26 عامًا في حالة الدراسة الجامعية أما عن الأبناء من الإناث فتبقى مستحقة للمعاش حتى الزواج أو العمل. المرأة التي بلا عائل: تشمل هذه الفئة المطلّقات والأرامل والنّساء المهجورات أو غير المتزوجة مع عدم وجود عائل، بالإضافة إلى زوجة الغائب أو المفقود وزوجة المدمن على المخدّرات.

تشمل هذه الفئة المطلّقات والأرامل والنّساء المهجورات أو غير المتزوجة مع عدم وجود عائل، بالإضافة إلى زوجة الغائب أو المفقود وزوجة المدمن على المخدّرات. المصاب بالعجز المرضي: وجود عجز تام أو عجز جزئي أو وجود عجز مؤقت وصاحبه توقف عن العمل وعجز عن كسب عيشه أو عيش أسرته، ولم يجاوز الستين عاما وليس له مصدر دخل فيتم صرف المعاش حتى زوال العجز.

مميزات التسجيل في الضمان

تقوم الحكومة السعودية ممثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالعمل على تقديم كل ماهو ممكن من أجل تحسين مستوي كل مواطن يحمل الجنسية السعودية مما جعلها تبدأ في توفير معاش الضمان الاجتماعي الذي يسعى كل مواطن للتسجيل فيه.

حيث تعمل وزارة الموارد البشرية على توفير كافة الخدمات الاجتماعية وغير الاجتماعية للمواطنين الغير قادرين.

يعد الهدف من خدمة الضمان الاجتماعي هو تكافؤ الفرص والمساواة بين كافة المواطنين بالمملكة العربية السعودية.

رفع مستوي المعيشة للمواطنين وتوفير حياة كريمة للأفراد الغير قادرين على العمل من خلال توفير دخل ثابت لهم.

تعد مقطوعة الضمان الاجتماعي من أفضل الأشياء التي تقدمها وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية لخدمة المواطنين.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتحديد عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على الضمان الاجتماعي، وجاءت شروط معاش الضمان الاجتماعي على النحو التالي:

يجب ألا يقل عمر المواطن المتقدم بطلب الحصول على المعاش عن 35 عام.

يجب أن يكون حاصل علي الجنسية السعودية.

يجب ألا يمتلك المواطن أي سجل لنشاط تجاري أو أي أملاك أو عقارات تدر عليه ربحًا.

يجب ألا يكون من موظفي الجهات الحكومية.

ألا يكون المواطن مسجون، أو حكم عليه في قضايا مخلة بالشرف.

يشترط ألا يكون المواطن أو الأسرة المتقدمة بالطلب تحصل على مساعدات حكومية من جهة سعودية أخرى.

الأسر التي ليس لها عائل أو دخل شهرى وتشمل أسر المساجين والهاربين والأيتام.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي

أصبح من الممكن أن أي يقوم مواطن بالتسجيل في مساعدة الضمان الاجتماعي، وذلك عبر موقع وزارة الموارد البشرية. ويمكن التسجيل باتباع الخطوات التالية:

أولًا قم بالدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

اضغط على “بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية”.

سوف تظهر لك صفحة تسجيل الدخول للمسجلين بالفعل.

قم باختيار “تسجيل مستخدم جديد” لإنشاء حساب.

ثم قم بإدخال البيانات الشخصية وهي (رقم الهوية – تاريخ الميلاد – رقم الجوال – كلمة مرور جديدة).

ثم ادخل الرمز التأكيدي الظاهر في الصورة.

اضغط على تسجيل.

سيتم بعدها إرسال رسالة تأكيد على رقم جوالك الذي سجلت به.

قم بإدخال الرمز المرفق في رسالة الجوال في مربع التأكيد ثم اضغط على “تأكيد”.

بعد الانتهاء من إتمام الخطوات السابقة سيظهر لك صفحة تحتوي على رسالة تم تأكيد التسجيل، بهذا تكون قد أنهيت الخطوة الأولى وأنشأت حساب في موقع الوزارة، والآن إلى الخطوة الثانية وهي تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية للتنمية الاجتماعية.

اضغط على زر الرجوع للعودة إلى صفحة تسجيل الدخول.

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة السر التي أنشأتها لفتح لحسابك.

بعد ذلك اختر خدمة “تحديث البيانات”.

في النهاية قم بإدخال بياناتك الخاصة بالتقديم على الضمان الاجتماعي وتشمل (بيانات العنوان الوطني – وسائل الاتصال– أيبان حسابك البنكي – بيانات الدخل الخاصة بك – بيانات العائل إن وجِد – بيانات الأسرة).

قم بإرفاق المستندات والأوراق المطلوبة اللازمة.

بعد إتمام إدخال البيانات السابقة والتأكد منها اختر الموافقة على الشروط والأحكام، ثم اضغط على “حفظ”.

في النهاية سوف تصل رسالة نصية تفيد نجاح العملية و بأنه تم تحديث بياناتك الخاصة.

طريقة تحديت بيانات الضمان

بعد معرفة طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي يجب معرفة كيفية تحديث البيانات، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

أولاً يجب الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ثم قم بالنقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

بعد ذلك قم بإدخال البيانات الشخصية الخاصة بك.

ثم قم بالضغط على زر” تسجيل الدخول”.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة “تحديت البيانات”، ومنها يقوم بالضغط على أيقونة “التالي”.

ثم يقوم بإدخال البيانات الشخصية التي تريد تعديلها وهي (عنوان المواطن – وسيلة التواصل مع وزارة العمل – حساب المواطن البنكي).

ثم قم بقراءة كافة الشروط والأحكام وثم قم بالموافقة عليها.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة “حفظ البيانات”.

سيتم الانتقال إلى صفحة أخرى تُفيد بأنه قد تم تحديث البيانات الحساب في موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بنجاح.

رقم الضمان الاجتماعي المجاني الموحد

قامت وزارة العمل بوضع عدة وسائل للاتصال، حيث يمكن لأي مواطن مقيم داخل في المملكة العربية السعودية التواصل مع هيئة الضمان الاجتماعي من خلال الأتي:

من خلال الاتصال على الرقم المجاني الموحد” 8001222777 ″، أو من خلال الاتصال من الهاتف الجوال على الرقم” 0112915588 ″.

″، أو من خلال الاتصال من الهاتف الجوال على الرقم” ″. موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الرسمي ( mlsd.gov.sa ).

). من خلال خدمة تواصل معنا.

الرمز البريدي: 11157 .

. رقم الضمان الاجتماعي الموحد خدمة العملاء: 19911.

في نهاية المقالة نكون قد انتهينا من سرد بعض المعلومات المتعلقة بالحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي ومعرفة الفئات المستحقة ومميزات وشروط التسجيل وطريقة التسجيل ومعرفة رقم الضمان الاجتماعي الموحد.